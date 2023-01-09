"Забув вказати" $16 млн у декларації і не тільки: що відомо про начальника скандальної спікерки ДПСУ

"Забув вказати" $16 млн у декларації і не тільки: що відомо про начальника скандальної спікерки ДПСУ

У ЗМІ розкрили деталі про начальника прес-офіцера Південного регіонального управління Держприкордонслужби України Іванни Плантовської, яка потрапила у скандал після фото з Парижа.

Плантовська оскандалилася фотографіями відпочинку та розкішного життя під час війни, її керівником є ??Сергій Мул, у якого репутація, як повідомляють ЗМІ, також далеко не ідеальна.

У 2021 році повідомлялося, що спецслужби проводили обшуки за його місцем проживання та на робочому місці, підозрюючи у приховуванні у декларації будинку вартістю 600 тис. доларів.

Про це нагадав у Facebook Юрій Богданов, радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Богданов написав, 49-річний начальник Південного регіонального управління ДПСУ, генерал-майор Мул є "цікавішим персонажем", ніж Плантовська.

Мул працює у прикордонній службі 29 років. З 1994 року. Родом він із Хмельницької області. Українець шість років очолював Київський напрямок, потім керував Південним.

У листопаді 2021 року "Обозреватель" повідомляв, що у Мула провели обшуки співробітники Національного антикорупційного бюро та Державного бюро розслідувань через невказану в декларації нерухомість під Києвом та в Одесі.

"А ще у нього 2021 рік знайшли незадекларовані 16 мільйонів доларів, нерухомість в Італії та Іспанії. І проти нього кримінальна справа за «незаконне збагачення». А ще це все пекло і чергове свідчення, що немає гіршого в країні, чим «досвідчені та перевірені кадри». 30 років людина на службі. А спалився і став знаменитим через іді**ку», - написав Юрій Богданов.


Юлия Александрова, politeka.net





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