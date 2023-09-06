Представлений Індією проєкт декларації G20 щодо України не влаштовує ЄС — СNN

За словами посадовця ЄС, він містить недостатньо чіткі формулювання.

Підготовлений Індією — головуючою нараз країною у групі G20 — проект декларації щодо України, має бути доопрацьований, заявив один з високопосадовців ЄС, пише CNN, інформує ZN.ua .

«Викладені зараз формулювання є недостатніми для G7, Європейського Союзу та наших членів», — додав він.

За його словами, обговорення формулювань проекту, який має бути підписаний лідерами G20 у Нью-Делі, було дуже складним.

«Чи буде це спільна заява, наразі сказати неможливо, оскільки переговори тривають», — наголосив співрозмовник видання.

Він пояснив, що складність полягає у відмові Росії та Китаю прийняти формулювання, використані під час торішнього саміту «двадцятки» на Балі, коли лідери виступили із заявою, в якій засудили повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

«З точки зору Європейського Союзу, навіть якщо цього року з цим формулюванням погодяться не всі країни, навіть якщо це буде 19 проти одного, це вже буде результатом», — сказав посадовець.

Якщо ж дійти згоди не вдасться, ЄС прийме так званий звіт головуючого, який не вимагає згоди всіх країн-членів, однак, за його словами, «це не буде добре».

Чиновник додав, що ЄС очікує відображення в остаточному тексті позиції блоку.

«Я думаю, що для нас важливо — і ми маємо досить хорошу підтримку в цьому — щоб наш підхід базувався на Статуті ООН , який погодили і Росія, і Китай », — сказав чиновник.

Як повідомлялось, президент Китаю Сі Цзіньпін, ймовірно, пропустить саміт лідерів країн G20 в Індії, так само, як і президент РФ Владімір Путін.

Україна, яка не належить до списку 20 найбільших економік, також не запрошена на саміт G20.