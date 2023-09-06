Представлений Індією проєкт декларації G20 щодо України не влаштовує ЄС — СNN
За словами посадовця ЄС, він містить недостатньо чіткі формулювання.
Підготовлений Індією — головуючою нараз країною у групі G20 — проект декларації щодо України, має бути доопрацьований, заявив один з високопосадовців ЄС,
«Викладені зараз формулювання є недостатніми для G7, Європейського Союзу та наших членів», — додав він.
За його словами, обговорення формулювань проекту, який має бути підписаний лідерами G20 у Нью-Делі, було дуже складним.
«Чи буде це спільна заява, наразі сказати неможливо, оскільки переговори тривають», — наголосив співрозмовник видання.
Він пояснив, що складність полягає у відмові Росії та Китаю прийняти формулювання, використані під час торішнього саміту «двадцятки» на Балі, коли лідери виступили із заявою, в якій засудили повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
«З точки зору Європейського Союзу, навіть якщо цього року з цим формулюванням погодяться не всі країни, навіть якщо це буде 19 проти одного, це вже буде результатом», — сказав посадовець.
Якщо ж дійти згоди не вдасться, ЄС прийме так званий звіт головуючого, який не вимагає згоди всіх країн-членів, однак, за його словами, «це не буде добре».
Чиновник додав, що ЄС очікує відображення в остаточному тексті позиції блоку.
«Я думаю, що для нас важливо — і ми маємо досить хорошу підтримку в цьому — щоб наш підхід базувався на Статуті ООН, який погодили і Росія, і Китай», — сказав чиновник.
Як повідомлялось, президент Китаю Сі Цзіньпін, ймовірно, пропустить саміт лідерів країн G20 в Індії, так само, як і президент РФ Владімір Путін.
Україна, яка не належить до списку 20 найбільших економік, також не запрошена на саміт G20.
Досі Індія в різних резолюціях ООН уникала засудження вторгнення Москви в Україну. Ба більше: вона підірвала санкції Заходу, збільшивши закупівлі російської нафти, вугілля та добрив. Водночас, Індія також підтримує тісні зв’язки із Заходом – особливо зі Сполученими Штатами – намагаючись перешкодити посиленню впливу Китаю.