Намагався втекти, але не вийшло: "начальника поліції" спіймали на звільненій Харківщині, фото
Українські правоохоронці затримали начальника окупаційної «поліції» Балаклії після звільнення міста.
Раніше він був одним з керівників Балаклійської поліції, а коли прийшли окупанти — добровільно зголосився з ними співпрацювати. За це він отримав посаду «начальника окупаційного відділку».
Після того, як Сили оборони України вибили з міста окупантів «начальник поліції» вирішив втекти до бойовиків самопроголошеної «ЛНР». Але цього зробити не встиг — його затримали у місті Куп’янськ.
Зараз вирішується питання повідомлення про підозру, а також обрання міри запобіжного заходу.
Як вказують у ДБР, оперативно встановити зрадника вдалося під час відпрацювання інформації щодо можливої співпраці на деокупованих територіях місцевих правоохоронців з окупантами. Перевірку проводили працівники ДБР спільно із військовою контррозвідкою СБУ та за сприяння Нацполіції у Харківській області.