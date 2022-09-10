Намагався втекти, але не вийшло: "начальника поліції" спіймали на звільненій Харківщині, фото

Намагався втекти, але не вийшло:

Українські правоохоронці затримали начальника окупаційної «поліції» Балаклії після звільнення міста.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань. Він хотів втекти на територію тимчасово окупованих земель Луганщини, але не встиг.

Раніше він був одним з керівників Балаклійської поліції, а коли прийшли окупанти — добровільно зголосився з ними співпрацювати. За це він отримав посаду «начальника окупаційного відділку».

Після того, як Сили оборони України вибили з міста окупантів «начальник поліції» вирішив втекти до бойовиків самопроголошеної «ЛНР». Але цього зробити не встиг — його затримали у місті Куп’янськ.

Зараз вирішується питання повідомлення про підозру, а також обрання міри запобіжного заходу.

Як вказують у ДБР, оперативно встановити зрадника вдалося під час відпрацювання інформації щодо можливої співпраці на деокупованих територіях місцевих правоохоронців з окупантами. Перевірку проводили працівники ДБР спільно із військовою контррозвідкою СБУ та за сприяння Нацполіції у Харківській області.


Алексей Ионов, politeka.net





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