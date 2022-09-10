Намагався втекти, але не вийшло: "начальника поліції" спіймали на звільненій Харківщині, фото

Українські правоохоронці затримали начальника окупаційної «поліції» Балаклії після звільнення міста.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань . Він хотів втекти на територію тимчасово окупованих земель Луганщини, але не встиг.

Раніше він був одним з керівників Балаклійської поліції, а коли прийшли окупанти — добровільно зголосився з ними співпрацювати. За це він отримав посаду «начальника окупаційного відділку».

Після того, як Сили оборони України вибили з міста окупантів «начальник поліції» вирішив втекти до бойовиків самопроголошеної «ЛНР». Але цього зробити не встиг — його затримали у місті Куп’янськ.

Зараз вирішується питання повідомлення про підозру, а також обрання міри запобіжного заходу.