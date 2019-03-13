Глава МИД Австрии призвала РФ освободить украинских моряков, Сенцова и Балуха

Карин Кнайсль находится с двухдневным визитом в РоSSии.

Глава МИД Австрии призвала РФ освободить украинских моряков, Сенцова и Балуха
Карин Кнайсль

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль призвала роSSийские власти освободить захваченных у берегов Крыма украинских военнослужащих, а также других незаконно задержанных украинских граждан, в частности, режиссера Олега Сенцова и активиста Владимира Балуха.

Об этом она сказала во время совместной пресс-конференции в Москве с министром иностранных дел РоSSии Сергеем Лавровым, сообщает Укринформ.

"Австрия выражает сожаление по поводу военной эскалации в Керченском проливе 25 ноября. И в связи с этим мы продолжаем призывать к освобождению 24 украинских моряков и захваченных кораблей. И также говорится об освобождении незаконно задержанных украинских граждан, включая Олега Сенцова и Владимира Балуха", - сказала Кнайсль, которая находится с двухдневным визитом в РоSSии.

Напомним, роSSийские военные 25 ноября захватили три украинских военных корабля в нейтральных водах Черного моря. Экипаж двух катеров и буксира - 24 человека - доставили в Симферополь, где подконтрольный РоSSии суд арестовал всех украинцев. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они и находятся сейчас.


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