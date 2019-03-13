Президентом Европейского комитета по предупреждению пыток стал украинский юрист

"Это признание его высоких профессиональных качеств".

Президентом Европейского комитета по предупреждению пыток стал украинский юрист
Фото: Сайт Совета Европы

Европейский комитет по предупреждению пыток или нечеловечному или унижающего достоинство обращению (далее - ЕКПП) переизбрал своим президентом Николая Гнатовского.

Об этом говорится в сообщении Совета Европы по результатам 98-е пленарного заседания ЕКПП, которое состоялось с 4 по 8 марта 2019 года в Страсбурге.

Николай Гнатовский является профессором международного права в Национальном университете имени Тараса Шевченко (Киев).

Кроме того, первым вице-президентом ЕКПП избран Марк Келли – член Комиссии по правам человека и равенству Ирландии, а вторым вице-президентом стала Тереза Мария Риттер - директор по правовым вопросам DIGNITY – Датский институт против пыток. Эти три члена ЕКПП составляют Бюро Комитета.

«Украина гордится переизбранием господина Гнатовского на должность председателя комитета. Это признание его высоких профессиональных качеств. Мы же рады, что именно украинские специалисты делают важный вклад в защиту людей от пыток в Европе», - прокомментировал LB.ua назначение посол Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.


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