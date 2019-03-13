ГБР задержало чиновника ГосЧС при получении 260 тыс. гривен взятки
В получении неправомерной выгоды разоблачен специалист пожарно-спасательной части.
В Запорожской области следователи Государственного бюро расследований задержали сотрудника Главного управления Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций при получении 260 тыс. гривен взятки.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
Отмечается, что в получении неправомерной выгоды разоблачен специалист отделения гражданской защиты Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГосЧС области. За 280 тыс. гривен чиновник обещал руководителю предприятия не препятствовать в осуществлении хозяйственной деятельности в сфере пожарной безопасности.
После получения второй части суммы в размере 260 тыс. гривен его, а также представителя коммерческой структуры, задержали следователи ГБР по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении.
В случае доказательства вины, им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, в прошлом году ГосЧС провела внеплановые проверки торгово-развлекательных центров, больниц, школ, детсадов и других объектов массового пребывания людей. Руководители 97% проверенных объектов были привлечены к административной ответственности, ГоЧС подала 913 исков на закрытие объектов из-за невыполнения норм пожарной безопасности.
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Политика
13.03.2019 11:42