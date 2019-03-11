В ОБСЕ прокомментировали запрет россиянам наблюдать за выборами в Украине

Томас Гремингер выразил сожаление и беспокойство.

В ОБСЕ прокомментировали запрет россиянам наблюдать за выборами в Украине
Томас Гремингер
Фото: Front News International

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер выразил сожаление и беспокойство по поводу запрета гражданам РоSSийской Федерации быть официальными наблюдателями на выборах 2019.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я разделяю сожаление и беспокойство директора БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, - ред.), потому что не соблюдать строй методологии наблюдения не очень хорошо", - сказал он.

Гремингер отметил, что он "с интересом следит" за тем, что происходит в Украине, однако воздержался от оценки событий, аргументировав тем, что об этом лучше говорить с долгосрочными наблюдателями, которые прибыли в страну в феврале.

"На сегодня важнейшим мероприятием ОБСЕ относительно выборов является операция по наблюдению. Это главный приоритет, и мы хотим сделать все возможное для того, чтобы эти выборы были свободными и справедливыми", - подчеркнул он.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада Украины приняла законопроект, который запрещает гражданам РФ быть наблюдателями на выборах в Украине.


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