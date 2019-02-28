Климкин: после решения КС безвиз не отменят, но может возникнуть "кризис доверия"
"ЕС не будет наказывать миллионы украинских граждан за это решение".
Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что Европейский Союз не отменит действие безвизового режима с Украиной из-за решения Конституционного суда по статьи о незаконном обогащении.
Об этом он написал в Фейсбуке.
"Телефон разрывается от звонков с вопросом: «А что же будет с безвизом в свете резонансного решения Конституционного суда?». Давайте попробуем успокоиться. Уверен, ЕС не будет наказывать миллионы украинских граждан за это решение. В конце концов, именно украинцы страдают от коррупции и коррупционных схем", - отметил Климкин.
Он подчеркнул, что борьба с коррупцией - это не просто процесс, а конкретный результат и часть обязательств Украины перед западными партнерами.
"Трагедия ситуации на самом деле в том, что борьба с коррупцией критически необходима нам самим. В то же время, это действительно часть наших обязательств перед друзьями и партнерами, в том числе, по безвизу. И я считаю, что обязательства существуют, чтобы их выполнять. В отношениях между партнерами должны непременно существовать две вещи: доверие и последовательность. Поэтому нам срочно нужно найти железобетонное правовое решение, которое раз и навсегда урегулирует все вопросы. И не только на перспективу, но и не позволит свести на нет всю проведенную за эти годы антикоррупционную работу", - считает глава МИДа.
"Иначе - иметь серьезный кризис доверия в отношениях с нашими друзьями и партнерами. И на кону не просто безвизовый режим, а поддержка Украины. Не имеем права подвести тех, кто в нас верит, а главное - самих себя", - добавил министр.
Напомним, 26 февраля КС отменил статью о незаконном обогащении в Уголовном кодексе из-за некорректной формулировки. В ней под незаконным обогащением подразумевалось "приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, а так же передача им таких активов любой другому лицу".
Судьи признали, что в такой редакции статья о незаконном обогащении не согласуется с конституционным принципом презумпции невиновности (ч.1-3 ст.62 Конституции) и конституционным предписанием о недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников (ч.1 ст.63 Конституции).
После этого президент Петр Порошенко подготовил законопроект с другой формулировкой.
Статья 368-2, предусматривающая уголовную ответственность за незаконное обогащение, была включена в Уголовный кодекс в 2011 году.
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