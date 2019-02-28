Порошенко подготовил новую формулировку статьи УК о незаконном обогащении

Уголовный кодекс планируется дополнить статьей 368-5.

?Порошенко подготовил новую формулировку статьи УК о незаконном обогащении
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко подготовил для внесения в Верховную Раду новую редакцию статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении вместо той, которую отменил Конституционный суд Украины.

Об этом он сообщил во время рабочей поездки в Кировоградскую область на заседании Совета регионального развития.

Президент предлагает дополнить Уголовный кодекс статьей 368-5 "Незаконное обогащение" следующего содержания:.

1. Приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность активов в значительном размере без законных на то оснований и при отсутствии признаков злоупотребления властью или служебным положением или принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгодой должностным лицом, а так же передача им таких активов в любой другой способ -

наказываются лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

2. Те же деяния, совершенные должностным лицом, занимающим ответственное положение, -

наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Эта статья предусматривает то же наказание за незаконное обогащение, но по-другому описывает сам состав преступления.

В отмененной статье 368-2 Уголовного кодекса под незаконным обогащением подразумевалось "приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, а так же передача им таких активов любой другому лицу".

Напомним, Конституционный суд Украины отменил статью 368-2 из-за некорректной формулировки

Судьи признали, что статья о незаконном обогащении не согласуется с конституционным принципом презумпции невиновности (ч.1-3 ст.62 Конституции) и конституционным предписанием о недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников (ч.1 ст.63 Конституции).

Для внесения изменений в Уголовный кодекс необходимо решение Верховной Рады.


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