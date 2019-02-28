Порошенко: если факты расследования по "Укроборонпрому" подтвердятся, фамилии и должности никого не спасут

Президент предложил дождаться результатов официального следствия.

?Порошенко: если факты расследования по "Укроборонпрому" подтвердятся, фамилии и должности никого не спасут
Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко прокомментировал журналистское расследование по коррупции в "Укроборонпроме". Он заявил, что если вскрытые факты подтвердятся, то виновные понесут наказание, несмотря на фамилии и должности.

"Армия - высшая ценность Украины. Армия создавалась усилиями миллионов украинцев, которые отдавали последнее. Армия - гордость Украины. Я твердо убежден, что я как президент и верховный главнокомандующий армию буду защищать. Если факты подтвердятся, то ни фамилии, ни должности никого не спасут", - говорится в заявлении на сайте главы государства.

Он сказал, что расследование по "Укроборонпрому" уже проводилось в Генпрокуратуре, НАБУ и САП.

"Сейчас по итогам программы возбуждено еще одно уголовное дело. Подчеркиваю, по завершению расследования виновные будут привлечены к ответственности, если факты подтвердятся", - сказал президент Украины.

Напомним, 25 февраля 2019 года вышло расследование о том, как государственные оборонные заводы закупали для военной техники детали из РоSSии. Запчасти завозились контрабандой, их качество не проверялось, и иногда в Украину попадал обыкновенный металлолом. Контрабанду отмывали через фирмы-прокладки, которые находились под контролем лиц, приближенных к "Укроборонпрому". Прибыль дерибанилась между участниками схемы.

Расследование основано на переписке, которую слил редакции анонимный источник в 2018 году. Там были указаны имена, даты, суммы взяток и откатов.

Один из фигурантов расследования Игорь Гладковский назвал его фейком, но несмотря на это его отец Олег Гладковский отстранен от должности первого замсекретаря СНБО. Также "Укроборонпром" отстранил директора Харьковского конструкторского бюро по машиностроению им. Морозова Алексея Бабича и директора государственного предприятия "Изюмский приборостроительный завод" Сергея Филоненко.


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