Наемники РФ обстреляли из минометов жилые дома Золотого и Новоалександровки
О жертвах не сообщается.
Оккупанты в воскресенье, 24 февраля, около 5 утра обстреляли из минометов Золотое и Новоалександровку (оба – Попаснянский район, Луганская область).
Как сообщили в штабе ООС, мины роSSийского производства разрывались прямо в домах.
"Жена схватила нашу трехлетнюю дочь и мы хотели выбежать, но последующим взрывом выбило двери и мы упали. Из-за пережитого моя дочь перестала разговаривать", - рассказал военным один из пострадавших из Золотого.
В настоящее время на местах обстрелов работают представители украинской стороны СЦКК и следственных органов, которые собирают доказательную базу террористического акта против мирного населения Украины.
О жертвах среди мирного населения не сообщается.
Напомним, в декабре из-за обстрела боевиков Золотое осталось без водоснабжения.
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