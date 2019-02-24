МИД Швеции вызвал роSSийского посла из-за инцидента с самолетами над Балтикой

МИД Швеции вызвал роSSийского посла Виктора Татаринцева из-за инцидента над Балтийским морем, в ходе которого, роSSийский истребитель Су-27 перехватил шведский самолет-разведчик, приблизившись к нему на расстояние около 20 метров. Об этом пишет Интерфакс.

"В МИД рассматривают этот инцидент как очень серьезный. РоSSийский самолет действовал непрофессионально и ненадлежащим образом, поставив под угрозу безопасность полетов", - заявила шведскому телевидению представитель ведомства Диана Кудхаиб.

Вооруженные силы Швеции доложили об инциденте правительству страны, отмечает издание.

"Это произошло в международных водах, шведский самолет имел полное право находиться в этом районе", - добавила Кудхаиб.

Ранее министр обороны Швеции Петер Хультквист назвал этот инцидент неприемлемым и провокационным.