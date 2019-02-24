Полиция установила личность угрожавшей одному из кандидатов в президенты

26-летняя жительница Львовской области посылала угрозы на мобильный телефон одного из кандидатов в президенты. Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

Уголовное производство открыто по ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса.

"21 февраля в полицию поступило заявление от одного из кандидатов в президенты. Заявитель сообщил, что на его мобильный телефон поступают сообщения с угрозами. В ходе следственных действий полицейские установили, что угрозы кандидату с телефона своего отца посылает жительница Львовской области, 1992 года рождения", - говорится в сообщении.

По словам подозреваемой, она делала это, потому что поддерживает другого кандидата.

Полицейские изъяли телефон, с которого поступали сообщения с угрозами. Следственные действия продолжаются, отметили в ведомстве.