Полиция Киева расследует попытку подкупа избирателей через соцсети

За участие в акции в поддержку одного из кандидатов обещали 600 гривен.

Полиция Киева расследует попытку подкупа избирателей через соцсети
Полиция Киева расследует попытку подкупа избирателей через соцсети
Фото: Podrobnosti.ua

Сотрудники столичной полиции начали уголовное производство по факту призывов в социальной сети принять участие в акции в поддержку одного из кандидатов в президенты с вознаграждением в 600 гривен. Об этом сообщает Нацполиция Киева.

"В полицию поступило заявление от директора общественной организации о том, что в соцсети появился фейковый аккаунт их организации. На данной странице были размещены призывы об участии граждан в акции в поддержку одного из кандидатов президентских выборов. За участие в мероприятии обещали вознаграждение в размере 600 гривен", - сообщили в полиции.

Отмечается, что акция, на которую приглашали граждан, должна была состояться 24 февраля в парке города Гайворон Кировоградской области.

Уголовное производство открыто по ч.2 ст.160 УК (Подкуп избирателя, участника референдума).

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет, отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что в днепровском кафе раздавали деньги за голос на президентских выборах.

Напомним, в декабре в Одесской области женщина получила 5,5 лет тюрьмы за подкуп избирателей.

Ранее полиция также заявила, что будет расценивать оплату работы агитаторов и наблюдателей на выборах как подкуп.

Выборы президента в Украине назначены на 31 марта. Второй тур выборов состоится в апреле, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов.


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