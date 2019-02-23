В зоне ООС погиб украинский военный

Боевики трижды нарушили режим прекращения огня.

В зоне ООС погиб украинский военный
Фото: Макс Левін

На Донбассе роSSийские боевики сегодня в течение дня три раза обстреляли позиции украинских военных, при этом два раза - применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, сообщает пресс-центр ООС.

"В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник обстрелял украинских защитников из противотанкового ракетного комплекса в районе населенного пункта Чермалык", - говорится в сообщении.

Кроме того, в зоне ответственности оперативно-тактического группировки "Север" оккупанты обстреляли позиции подразделений Объединенных сил из минометов калибров 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов возле населенного пункта Катериновка.

"Подразделения, на которые осуществлялось огневое влияние, отвечали противнику из штатного вооружения, которое не запрещено Минскими соглашениями. Потери противника уточняются", - проинформировали в штабе.

За прошедшие сутки, 22 февраля, роSSийские оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них восемь раз стреляли из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
СБУ задержала "Белую балаклаву" за подготовку переворота в день выборовСБУ задержала "Белую балаклаву" за подготовку переворота в день выборов
Туск: Лучший способ почтить жертв Революции - делать все для продолжения реформТуск: Лучший способ почтить жертв Революции - делать все для продолжения реформ
Главы ПЦУ и УГКЦ планируют встречуГлавы ПЦУ и УГКЦ планируют встречу
Украинскому фотографу РоSSия запретила въезд в Крым на 10 летУкраинскому фотографу РоSSия запретила въезд в Крым на 10 лет
В Сирии последние сотни боевиков ИГИЛ отказываются сдаться в пленВ Сирии последние сотни боевиков ИГИЛ отказываются сдаться в плен
Блок рекламы


Похожие новости
Украинский военный ранен в результате обстрела боевиков на Донбассе в пятницуУкраинский военный ранен в результате обстрела боевиков на Донбассе в пятницу
В зоне ООС получили ранения двое украинских военныхВ зоне ООС получили ранения двое украинских военных
На Донбассе в среду погиб военныйНа Донбассе в среду погиб военный
2949 украинских военных погибли с начала роSSийской агрессии2949 украинских военных погибли с начала роSSийской агрессии
В Донецке произошло три взрыва, предварительно без погибшихВ Донецке произошло три взрыва, предварительно без погибших
На Донбассе ранен украинский военнослужащийНа Донбассе ранен украинский военнослужащий
На Донбассе погиб украинский военный, двое получили раненияНа Донбассе погиб украинский военный, двое получили ранения
У Песков при разминировании схрона с боеприпасами погиб саперУ Песков при разминировании схрона с боеприпасами погиб сапер
Из-за провокации боевиков 46 человек остались на ночь в "серой" зонеИз-за провокации боевиков 46 человек остались на ночь в "серой" зоне
В Бердянске военный комиссар задержан по подозрению во взяточничествеВ Бердянске военный комиссар задержан по подозрению во взяточничестве
Последние новости
Подгружаем последние новости