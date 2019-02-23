В Петербурге провели акцию "Рожай мясо" против службы в армии
"Женщин заставляют рожать мясо, которое государство с удовольствием ест".
В Петербурге шесть женщин провели акцию у военкомата Ленинградской области против службы в армии. Они принесли к зданию свертки, в которых под видом младенцев находилось сырое мясо. Об этом пишет фотограф Давид Френкель в Twitter.
"Феминистки принесли к военкомату грудных младенцев – правда, в свертках оказалось сырое мясо. "Женщин заставляют рожать мясо, которое государство с удовольствием ест. Сегодня мы говорим "нет" давлению на женщин. "Нет" насилию над мужчинами, которые не желают служить в армии. "Нет" войне", – написал фотограф.
В РоSSии 23 февраля отмечают День защитника отечества. Празднование 23 февраля в Украине отменили в 2014 году. День защитника Отечества украинцы отмечают 14 октября.
Ранее сообщалось, что оккупационные власти Крыма за 4 года призвали в роSSийскую армию более 12 тыс. украинцев.
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Политика
23.02.2019 16:05