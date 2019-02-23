Главы ПЦУ и УГКЦ планируют встречу

Дата встречи не сообщается.

Главы ПЦУ и УГКЦ планируют встречу
Фото: Предоставлено автором

Митрополит Епифаний направил письмо главе УГКЦ Блаженнейшему Святославу. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

"Предстоятель, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний прислал (19 февраля - ред.) письмо Главе и Отцу УГКЦ Блаженнейшему Верховному Архиепископу Святославу по вопросам, которые касаются двух Церквей", - говорится в сообщении.

Представители УГКЦ проинформировали, что Блаженнейший Святослав, который находится за границей, ознакомился с письмом.

По возвращении в Украину планируется личная встреча руководителей Церквей.

Также, в сообщение отметили, что до проведения встречи официальные комментарии не предоставляются.

Ранее Патриарх Филарет призвал главу УГКЦ отказаться от проведения паломничества и совершения Божественной литургии в соборе Святой Софии. По мнению Патриарха, это может вызвать сопротивление со стороны православных украинцев.


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