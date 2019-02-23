Главы ПЦУ и УГКЦ планируют встречу
Дата встречи не сообщается.
Митрополит Епифаний направил письмо главе УГКЦ Блаженнейшему Святославу. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.
"Предстоятель, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний прислал (19 февраля - ред.) письмо Главе и Отцу УГКЦ Блаженнейшему Верховному Архиепископу Святославу по вопросам, которые касаются двух Церквей", - говорится в сообщении.
Представители УГКЦ проинформировали, что Блаженнейший Святослав, который находится за границей, ознакомился с письмом.
По возвращении в Украину планируется личная встреча руководителей Церквей.
Также, в сообщение отметили, что до проведения встречи официальные комментарии не предоставляются.
Ранее Патриарх Филарет призвал главу УГКЦ отказаться от проведения паломничества и совершения Божественной литургии в соборе Святой Софии. По мнению Патриарха, это может вызвать сопротивление со стороны православных украинцев.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
23.02.2019 11:21