Праздник на костях: В Мариуполе планируют открыть драмтеатр

Оккупанты уже почти спланировали репертуар. И назвали дату открытия, информирует ZN.ua.

Праздник на костях: В Мариуполе планируют открыть драмтеатр
© Maxar Technologies

Драматический театр в Мариуполе, на который роSSийские оккупационные войска 16 марта скинули бомбу, и под завалами которого погибли сотни человек, планируют открыть 10 сентября, заявил так называемый врио гендиректора театра, коллаборант Илья Солонин.

«Задача - открыться к 10 сентября», - сказал он на пресс-конференции, которую ему организовало Минобороны РоSSии.

По словам коллаборанта, уде продумали даже репертуар. В частности, в разрушенном городе хотят поставить «театральную постановку, два-три танцевальных и эстрадно-концертных номера».

Для этого оккупационные власти рассматривают вариант объединения трупп Мариупольского драмтеатра и городской филармонии.


Ирина Знась, ZN.ua





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