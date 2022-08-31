Тіла загиблих в Драмтеатрі маріупольців росіяни заливають бетоном
Місцеві мешканці зазначають, що будівельники отримали такий наказ, інформує
Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомляє, що російські військові зараз проводять "реконструкцію" Драматичного театру у Маріуполі, де було вбито українців, які ховалися там під час бомбардування. У
"Без хлорки ніяк. Де великі скупчення трупів (у будівлі - ред.), там треба хлорку і тільки потім бетон, якщо просто лити бетон на трупи – сморід якось пробивається навіть через товстий шар бетону", - розповідають місцеві мешканці.
Вони додають, що будівельники отримали наказ не витягувати тіла з розвалин Драмтеатру, а "тихо бетонувати".