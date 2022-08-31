Тіла загиблих в Драмтеатрі маріупольців росіяни заливають бетоном

Місцеві мешканці зазначають, що будівельники отримали такий наказ, інформує ZN.ua.

Тіла загиблих в Драмтеатрі маріупольців росіяни заливають бетоном
© Maxar Technologies

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомляє, що російські військові зараз проводять "реконструкцію" Драматичного театру у Маріуполі, де було вбито українців, які ховалися там під час бомбардування. У повідомленні на Телеграм-каналі йдеться про те, що злочинці просто заливають тіла людей бетоном, засипаючи ці місця хлоркою.

"Без хлорки ніяк. Де великі скупчення трупів (у будівлі - ред.), там треба хлорку і тільки потім бетон, якщо просто лити бетон на трупи – сморід якось пробивається навіть через товстий шар бетону", - розповідають місцеві мешканці.

Вони додають, що будівельники отримали наказ не витягувати тіла з розвалин Драмтеатру, а "тихо бетонувати".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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