Путіністка Надія Бабкіна приїхала в Маріуполь та зробила цинічне фото біля драмтеатру

Поки в Маріуполі місцеві жителі влаштували голодний бунт через важку гуманітарну ситуацію, прихильниця Путіна Надія Бабкіна навідалася до окупованого Росією міста. Вона вирішила заспівати для людей та навіть посміла виконувати українські народні пісні.

Під час візиту до Маріуполя пропагандистка зробила фото на тлі вщент зруйнованого російськими окупантами Драматичного театру. На цинічному знімку Бабкіна позувала разом зі своїм колективом, інформує Апостроф.

Фото: instagram.com/_ngbabkina

Цю ситуацію прокоментував уродженець окупованого міста Андрій Бєдняков. У своєму блозі в Instagram телеведучий опублікував те саме фото та прокоментував його. "Надія Бабкіна зі своїм пісенним військом та ботоксом приїхала і сфотографувалася на тлі Маріупольського драмтеатру. На тлі театру, бомбу на який скинув російський літак. На тлі театру, де загинуло біля 300 людей, що ховалися від російських снарядів", - висловився Бєдняков. Він також відмітив геолокацію: "Маріуполь – це Україна".

Фото: instagram.com/biedniakov

Сама ж фанатка кремлівського диктатора заявила, що українці в окупованому Маріуполі "приймали її із захопленням", а в неї "стояв у горлі ком".

Відомо, що разом зі своїм ансамблем Бабкіна має намір відвідати більшість окупованих міст на Донбасі. Вона вже встигла побувати у Луганську, де, знову ж таки, їй вистачило нахабства виконувати українські пісні.

Надія Бабкіна - російська народна та естрадна співачка. Засновниця та художня керівниця ансамблю "Російська пісня" з 1974 року і театру "Російська пісня", а також член партії "Єдина Росія" з 2001 року. 11 березня 2014 року підтримала російську агресію в Криму, підписавши колективне звернення до російської громадськості "Діячі культури Росії - на підтримку позиції президента по Україні та Криму". у 2017 році Мінкульт вніс артистку до переліку людей, які загрожують національній безпеці України.


Любов Блажко, Апостроф





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