На риштуванні Маріупольського драмтеатру окупанти вивісили портрети Гоголя та Шевченка

Навколо фасадів розбомбленого Маріупольського драмтеатру російські окупанти встановили риштування, а на загороджувальній сітці надрукували портрети російських письменників і з ними Тараса Шевченка. Про це у Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, опублікувавши фото.

На фото видно, що на загороджувальній конструкції окупанти надрукували портрети таких російських класиків, як Олександр Пушкін та Лев Толстой, а з ними українця за походженням Миколу Гоголя та навіть найзнаковішого українського поета Тараса Шевченка.

«Росія цілком підхопила тактику культурної окупації та деукраїнізації радянського союзу. Попри публічно оголошену денацифікацію, вивезені українські книжки та підручники, спроби реального викорінення української ідентичності показово втулити Шевченка поруч з російськими авторами. Тими, на чиїх творах зростало не одне покоління російських вбивць. Для чого це? Аби вдати, що вони "піклуються про український народ"», – написав Петро Андрющенко.