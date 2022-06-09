Захватчики планируют «разминировать» Мариуполь, выпустив пленных украинцев на минные поля — перехват СБУ

РоSSийские оккупанты рассматривают способ «разминировать» Мариуполь, выпустив пленных украинцев на минные поля. Для этого захватчики даже не создали новый термин: «разминирование естественным путем». СБУ стало известно об ужасных намерениях оккупантов из перехваченных телефонных разговоров.

«Обсуждался, вроде бы, момент: в помощь вам или городу Мариуполю на разминирование естественным путем, либо на окопы хотят определить задержанных с Мелитополя», – гласит своему коллеге военнослужащий роSSийской ФСБ с позывным «Каспий».

Оккупант говорит, что это уже согласовано с местными коллаборантами, выполняющими роль «оккупационных властей».

«Тор» (сотрудник ФСБ РФ) мне сообщил, что от тебя шла инициатива… наше руководство продублировало коменданту области, все в курсе. Главное – механизм продумать», - рассказывает оккупант.