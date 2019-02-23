Украинский военный ранен в результате обстрела боевиков на Донбассе в пятницу

Обстрелы боевиков участились.

Украинский военный ранен в результате обстрела боевиков на Донбассе в пятницу
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки, 22 февраля, роSSийские оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них восемь раз стреляли из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Всего за сутки боевики потратили 77 мин калибров 120 и 82 мм.

Как сообщили в штабе ООС, враг обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также по нашим защитникам велся прицельный снайперский огонь.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" противник восемь раз обстрелял наши опорные пункты: в районе населенных пунктов Лебединское, Водяное, Авдеевка, в районе Марьинки огонь по нашим позициям вел вражеский снайпер", - говорится в сообщении.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты осуществили шесть обстрелов: вблизи населенных пунктов Новозвановка, Екатериновка, Крымское, Луганское, Станица Луганская.

В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Подразделения, которые подверглись огневому воздействию противника, отвечали на вражеский огонь применением всех имеющихся дежурных огневых средств, не запрещенных Минскими договоренностями, отметили в штабе.

По данным разведки, 22 февраля восемь оккупантов уничтожено и двое ранены. Также уничтожено две единицы военной автомобильной техники противника.

С начала текущих суток огонь по нашим позициям враг не открывал.

Напомним, вчера вечером сообщалось о 10 обстрелах боевиков на Донбассе.


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