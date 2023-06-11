Війська РФ обстріляли човен із цивільними, які евакуювалися з Херсонської області: є поранені

Шестеро постраждалих госпіталізовано.

Російські окупаційні війська ввечері в неділю, 11 червня, обстріляли човен із цивільними, які евакуювалися з лівого берега Херсонської області, заявив керівник ОП Андрій Єрмак у Telegram.

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