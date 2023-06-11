Новостей.COM ⇒
2023-06-11
Війська РФ обстріляли човен із цивільними, які евакуювалися з Херсонської області: є поранені
Шестеро постраждалих госпіталізовано.
Російські окупаційні війська ввечері в неділю, 11 червня, обстріляли човен із цивільними, які евакуювалися з лівого берега Херсонської області, заявив керівник ОП Андрій Єрмак у
© Соцмережі
"Вони відкрили вогонь у спини цивільним. Шестеро людей дістали поранення. Їх доправили до Херсона та госпіталізували. Лікарі борються за життя поранених", - йдеться в повідомленні, інформує
Анна Конюченко, ZN.ua