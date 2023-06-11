Війська РФ обстріляли човен із цивільними, які евакуювалися з Херсонської області: є поранені

Шестеро постраждалих госпіталізовано.

Російські окупаційні війська ввечері в неділю, 11 червня, обстріляли човен із цивільними, які евакуювалися з лівого берега Херсонської області, заявив керівник ОП Андрій Єрмак у Telegram.

Війська РФ обстріляли човен із цивільними, які евакуювалися з Херсонської області: є поранені
© Соцмережі

"Вони відкрили вогонь у спини цивільним. Шестеро людей дістали поранення. Їх доправили до Херсона та госпіталізували. Лікарі борються за життя поранених", - йдеться в повідомленні, інформує ZN.ua.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
Українська журналістка опублікувала докази торгівлі паспортами Мальти для російських олігархівУкраїнська журналістка опублікувала докази торгівлі паспортами Мальти для російських олігархів
Через чотири дні після катастрофи на ГЕС: Путін нарешті розпорядився створити урядову комісіюЧерез чотири дні після катастрофи на ГЕС: Путін нарешті розпорядився створити урядову комісію
Верховна Рада звернулась до ООН із закликом визнати Росію державою-спонсором тероризмуВерховна Рада звернулась до ООН із закликом визнати Росію державою-спонсором тероризму
У МЗС Чехії порівняли підрив Каховської ГЕС із застосуванням зброї масового ураженняУ МЗС Чехії порівняли підрив Каховської ГЕС із застосуванням зброї масового ураження
Підрив Каховської ГЕС: Міненерго попередило про ризики для Херсонської ТЕЦПідрив Каховської ГЕС: Міненерго попередило про ризики для Херсонської ТЕЦ
Блок рекламы


Похожие новости
Інтенсивність бойових дій особливо сильно зросла в Запорізькій області – розвідка ЕстоніїІнтенсивність бойових дій особливо сильно зросла в Запорізькій області – розвідка Естонії
Росіяни вдарили по лікарні в Гуляйполі. Є загиблі та поранені мирні жителіРосіяни вдарили по лікарні в Гуляйполі. Є загиблі та поранені мирні жителі
Окупанти обстріляли школу в Олешках, де перебували люди із затоплених будинківОкупанти обстріляли школу в Олешках, де перебували люди із затоплених будинків
Окупанти вирішили вивезти колаборантів та інших жителів з трьох міст Запорізької областіОкупанти вирішили вивезти колаборантів та інших жителів з трьох міст Запорізької області
Кірбі відповів Лаврову на слова про "ядерні" F-16: Страшно? Виводьте військаКірбі відповів Лаврову на слова про "ядерні" F-16: Страшно? Виводьте війська
Підрив Каховської ГЕС: Міненерго попередило про ризики для Херсонської ТЕЦПідрив Каховської ГЕС: Міненерго попередило про ризики для Херсонської ТЕЦ
Росіяни ставлять під удар дітей, щоб нав'язати жителям Запорізької області паспорти РФ – ФедоровРосіяни ставлять під удар дітей, щоб нав'язати жителям Запорізької області паспорти РФ – Федоров
У Запорізькій області підірвали авто з чотирма прихильниками Росії – ФедоровУ Запорізькій області підірвали авто з чотирма прихильниками Росії – Федоров
Після вибухів у Маріуполі війська РФ проводять "ротацію"Після вибухів у Маріуполі війська РФ проводять "ротацію"
Війська РФ мінують хімічний завод у Криму — рух "Атеш"Війська РФ мінують хімічний завод у Криму — рух "Атеш"
Последние новости
Подгружаем последние новости