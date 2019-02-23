Ирландия представила план на случай выхода Британии из ЕС без соглашения с Брюсселем

Ковни выразил надежду, что этот законопроект никогда не придется применять.

Заместитель премьер-министра Ирландии Саймон Ковни в пятницу представил законопроект, призванный помощь Ирландии справиться с последствиями Brexit в случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения с Брюсселем.

Законопроект направлен на поддержку бизнеса, сохранение рабочих мест и защиту прав граждан, сообщает Интерфакс со ссылкой на телеканал BBC.

В частности, законопроект предусматривает сохранении существующих правил экстрадиции с Великобританией и продолжение трансграничных железнодорожных и автобусных перевозок Ирландии с Великобританией.

Над 70-страничным документом работали одновременно девять министров, это одна из самых детально проработанных инициатив, когда-либо разработанных ирландским правительством. Ожидается, что законопроект быстро получит одобрение в ирландском парламенте, и станет законом до 29 марта, когда запланирован выход Великобритании из ЕС .

При этом Ковни выразил надежду, что этот законопроект никогда не придется применять.

"Brexit без сделки станет большим шоком для экономики Ирландии", - отметил он.

Британский парламент в январе отверг сделку по Brexit, согласованную премьер-министром Великобританией Терезой Мэй и Брюсселем, так как многих членов парламента не устраивало положение о "страховочном плане" по ирландской границе. "Страховочный план" должен гарантировать прозрачность границы между Ирландией и Северной Ирландией в том случае, если стороны не смогут достичь других договоренностей, сохраняющих свободную границу.

В Брюсселе неоднократно заявляли о нежелании возвращаться к обсуждению документа, в который входит в "страховочный план".