Ирландия представила план на случай выхода Британии из ЕС без соглашения с Брюсселем

Ковни выразил надежду, что этот законопроект никогда не придется применять.

Ирландия представила план на случай выхода Британии из ЕС без соглашения с Брюсселем
Фото: pixabay.org

Заместитель премьер-министра Ирландии Саймон Ковни в пятницу представил законопроект, призванный помощь Ирландии справиться с последствиями Brexit в случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения с Брюсселем.

Законопроект направлен на поддержку бизнеса, сохранение рабочих мест и защиту прав граждан, сообщает Интерфакс со ссылкой на телеканал BBC.

В частности, законопроект предусматривает сохранении существующих правил экстрадиции с Великобританией и продолжение трансграничных железнодорожных и автобусных перевозок Ирландии с Великобританией.

Над 70-страничным документом работали одновременно девять министров, это одна из самых детально проработанных инициатив, когда-либо разработанных ирландским правительством. Ожидается, что законопроект быстро получит одобрение в ирландском парламенте, и станет законом до 29 марта, когда запланирован выход Великобритании из ЕС.

При этом Ковни выразил надежду, что этот законопроект никогда не придется применять.

"Brexit без сделки станет большим шоком для экономики Ирландии", - отметил он.

Британский парламент в январе отверг сделку по Brexit, согласованную премьер-министром Великобританией Терезой Мэй и Брюсселем, так как многих членов парламента не устраивало положение о "страховочном плане" по ирландской границе. "Страховочный план" должен гарантировать прозрачность границы между Ирландией и Северной Ирландией в том случае, если стороны не смогут достичь других договоренностей, сохраняющих свободную границу.

В Брюсселе неоднократно заявляли о нежелании возвращаться к обсуждению документа, в который входит в "страховочный план".

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.


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