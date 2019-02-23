Ада Роговцева стала доверенным лицом Порошенко на выборах
ЦИК зарегистрировала доверенных лиц Порошенко в едином общегосударственном избирательном округе
Центральная избирательная комиссия на заседании 22 февраля зарегистрировала доверенных лиц кандидата в президенты Петра Порошенко в едином общегосударственном избирательном округе.
Согласно сообщению пресс-службы ЦИК, на очередных выборах Президента Украины доверенными лицами Петра Порошенко зарегистрированы первый заместитель главы Администрации Президента Виталий Ковальчук, майор ВСУ, командир 13-го отдельного аэромобильного батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады Александр Порхун, актриса Ада Роговцева и писатель, дипломат Юрий Щербак.
Ранее кандидат в президенты, депутат Верховной Рады Юрий Бойко лишил народного депутата Вадима Рабиновича статуса доверенного лица в едином общегосударственном избирательном округе.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
23.02.2019 06:29