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Ада Роговцева стала доверенным лицом Порошенко на выборах ЦИК зарегистрировала доверенных лиц Порошенко в едином общегосударственном избирательном округе Фото: svit24.net Центральная избирательная комиссия на заседании 22 февраля зарегистрировала доверенных лиц кандидата в президенты Петра Порошенко в едином общегосударственном избирательном округе. Согласно сообщению пресс-службы ЦИК, на очередных выборах Президента Украины доверенными лицами Петра Порошенко зарегистрированы первый заместитель главы Администрации Президента Виталий Ковальчук, майор ВСУ, командир 13-го отдельного аэромобильного батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады Александр Порхун, актриса Ада Роговцева и писатель, дипломат Юрий Щербак. Ранее кандидат в президенты, депутат Верховной Рады Юрий Бойко лишил народного депутата Вадима Рабиновича статуса доверенного лица в едином общегосударственном избирательном округе.

LB.ua

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