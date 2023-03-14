Сербія стала гаванню для висланих із ЄС дипломатів - розслідування

Щонайменше вісім співробітників російських посольств, яких вислали з Євросоюзу, зараз працюють у російській дипломатичній місії в Сербії, повідомляється у розслідуванні «Радіо Свобода».

Видання з’ясувало, що нову посаду отримав, зокрема, другий секретар посольства Хорватії, 38-річний Алєксєй Іваненко. 11 квітня 2022 року Хорватія оголосила про висилку його і ще 17 російських дипломатів, а також шістьох адміністративно-технічних співробітників посольства Росії. До Сербії Іваненка з дружиною було відправлено у жовтні минулого року, там він є першим секретарем посольства.

Видання зазначає, що ще в 2010-2011 роках Іваненко працював у військовій частині 71330, яка, як стверджується, пов'язана з 16-м центром ФСБ, який влада США вважає відповідальною за хакерські атаки на американські об'єкти критичної інфраструктури.

Вислані з Польщі за шпигунство 23 березня співробітники посольства РФ також знайшли нову роботу: зі списку тих, хто залишив дипмісію, зокрема, зникли імена радника місії Міхаіл Генералова та його дружини. Тепер Генералов у тому ж статусі перебуває на сайті сербського МЗС серед співробітників російського посольства в Сербії.

Серед тих, хто переїхав до Сербії, за даними журналістів, також син колишнього співробітника військово-топографічного управління Генштабу та директора 29 НДІ Міноборони 38-річний Дмітрй Барабін. Замість Сербії він мав перебувати у Гаазі, але не встиг приїхати до нового місця роботи через відмову у візі.

Ще один ексєвропейський дипломат, який зараз працює у посольстві Росії у Белграді – Пьотр Долгошеїн. До літа 2022 року він обіймав посаду другого секретаря посольства Росії у Гельсінкі.