Странам ЕС не удалось договориться о начале торговых переговоров с США

Некоторым странам-членам ЕС требуется дополнительное время на внутренние консультации.

Странам ЕС не удалось договориться о начале торговых переговоров с США
Сесилия Мальмстрем
Фото: AVA.md

Представителям стран-членов Евросоюза не удалось договориться о предоставлении комиссару ЕС по вопросам торговли Сесилии Мальмстрем мандата на ведение переговоров с США о снятии таможенных пошлин на промышленные товары.

Несмотря на угрозу ввода Соединенными Штатами штрафных пошлин на европейские автомобили, соответствующие обсуждения были отложены до саммита ЕС 22-23 марта 2019, передает DW.

"Некоторым странам-членам ЕС требуется дополнительное время на внутренние консультации", - прокомментировала итоги встречи в Бухаресте Сесилия Мальмстрем.

Главной причиной провала переговоров о торговом соглашении с США стала критичная позиция отдельных стран-членов Евросоюза, в первую очередь Франции, Бельгии, Испании, Италии и Люксембурга.

Учитывая приближающиеся выборы в Европарламент, назначенные на конец мая 2019 года, правительства этих стран особенно внимательно прислушиваются к настроениям избирателей, многие из которых критически относятся к возможности беспошлинной торговли с США.

При этом президент США Дональд Трамп в среду, 20 февраля, в очередной раз заявил о том, что собирается в течение ближайших трех месяцев ввести штрафные пошлины на автомобили европейского производства в размере до 25 процентов, если ЕС в ближайшее время не начнет переговоры о свободной торговле. По мнению Трампа, высокие показатели экспорта европейских автопроизводителей - в первую очередь, немецких автоконцернов - достигаются за счет "нечестных способов ведения торговли", отмечает агентство AFP.

В июле 2018 года США и Евросоюз договорились о начале подготовки переговоров о свободной торговле. При этом Сесилия Мальстрем предложила подписать ограниченное соглашение о свободной торговле между ЕС и США, предполагающее отмену всех пошлин на промышленные товары, включая автомобили, а также отмену ограничений, связанных с различными техническими стандартами.

Чтобы начать вести переговоры о подписании данного соглашения, Мальстрем необходимо получить соответствующий мандат всех стран-членов ЕС, а также Европарламента. Комитет Европарламента по внешней торговле уже поддержал на этой неделе данное решение с минимальным перевесом голосов.


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