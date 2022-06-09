"Потом и вам начнет диктовать условия": Зеленский рассказал, почему путин не хочет садиться за стол переговоров

Президент Украины считает, что россия не сядет за стол переговоров с Украиной, пока чувствует свою силу.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что пока россия чествует за собой силу и преимущество, она не хочет решать вопрос о прекращении войны дипломатическим путем. Поэтому страны должны давить еще более сильными санкциями. Об этом глава государства заявил, выступая на Yale SEO Summit.

"Есть две стороны: Украина, вокруг которой объединен мир, и РоSSия, которая варварски захватывает чужие территории. И если хотя бы одна сторона хочет решить эту проблему, мы точно ее решим. Желание рф сесть за стол переговоров и дипломатическим путем, без убийств и издевательств, развязать решение этой войны мы не видим. Почему? Потому что она чувствует еще пока силу", - говорит Зеленский.

По его словам, сейчас необходимо вводить еще более жесткие санкции против россии. Иначе, если не остановить путина сейчас, война пойдет дальше – по странам Евросоюза .

"Аппетит у государства, нарушившего международный закон и нашу территориальную целостность, велик... Оно потом и вам начнет диктовать условия, как заниматься бизнесом, с кем, с какими государствами иметь бизнес-отношения, а с какими нет", - рассказал президент.