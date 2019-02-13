Суд повторно арестовал имущество экс-министра МВД Захарченко

Ранее Печерский суд отменил арест 20 земучастков, трех домов, квартиры и двух гаражей экс-министра в Киеве.

Суд повторно арестовал имущество экс-министра МВД Захарченко
Виталий Захарченко
Фото: www.naiau.kiev.ua

Печерский районный суд Киева повторно наложил арест на имущество подозреваемого в преступлениях против Майдана экс-главы МВД Виталия Захарченко, отменен 30 января.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на ответ Генеральной прокуратуры Украины.

Отмечается, что такое решение суд принял 7 февраля по ходатайству следователя.

Кроме того, на решение этого же суда, который в конце января отменил арест 26 объектов недвижимости, связанных с Захарченко, в рамках дела о незаконном обогащении и отмывания денег, прокурор подал апелляционную жалобу. Суд ее пока не рассмотрел.

В ГПУ напомнили, что весной 2018 года суд дал разрешение на специальное (заочное) досудебное расследование в отношении экс-министра Захарченко.

Напомним, Захарченко возглавлял МВД Украины с 2011 по 2014 год. После Революции Достоинства он бежал в РоSSию и там получил гражданство. В мае 2018 года его заметили на акции в Москве. В Украине Захарченко объявлен в розыск как подозреваемый в расстрелах активистов на Майдане.


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