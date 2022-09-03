Українці повторно можуть отримати повістку: чотири випадки

Українці можуть отримати повістки чотирьох типів. Тільки одна з них означає, що особу негайно мобілізують на фронт.

Повістки бувають наступних типів:

Для уточнення облікових даних;

Для проходження ВЛК;

Повістка на строкову військову службу;

Мобілізаційне розпорядження.

Останній тип означає, що особа буде відправлена на службу під час воєнного стану.

В першу чергу громадянин отримує повістку для уточнення облікових даних. Йому необхідно звернутися до територіального центру комплектування та надати відомості про себе:

свій стан здоров’я;

сімейний стан;

наявність чи відсутність права на отримання відстрочки.

Далі такий громадянин може отримати повістку-мобілізаційне розпорядження і там вже буде повідомлено місце та дату, куди військовозобов'язаний повинен з’явитися для відправки на службу.

В другому випадку, коли можна громадянину України вручити повістку - після закінчення терміну відстрочки.

Відповідно до українського законодавства (Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію») передбачено категорії осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації. Вона надається у наступних випадках:

за сімейними обставинами;

за станом здоров’я;

внаслідок бронювання співробітника підприємством, яке має на це право.

Громадяни, які внаслідок проходження комісії визнані тимчасово непридатними або отримали підтвердження, що потребують лікування, можуть отримати відстрочку терміном до шести місяців. Після цього потрібно знову пройти військово-лікарську експертизу, аби з’ясувати, чи придатна людина до служби в армії.

Шляхом бронювання відстрочка також надається терміном максимум на шість місяців. Потім особа може знову отримати повістку — для призову на військову службу.

Право на відстрочку мають і деякі категорії осіб відповідно до їх діяльності:

студенти, що навчаються за очною або дуальною формою навчання;

працівники-освітяни.

Ці категорії можуть втратити свою відстрочку після випуску з місяця навчання, відрахування звідти або звільнення з місця роботи.

Українцям можуть вручити повістки на вулицях

У нас не існує єдиного реєстру з інформацією щодо військового обліку. Також ТЦК між собою не обмінюються інформацією. Отже можуть траплятися випадки, коли повістки на вулицях, блокпостах, громадських місцях вручають особам, що мають право на відстрочку або які вже встановлені на військовий облік у іншому районі чи області.

Повістку можуть вручити після відбування покарання

Передбачена кримінальна відповідальність за ухилення від призову і якщо провина особи буде доведена, вона може бути покарана відповідно до ст. 336 ККУ. В той же час стаття не передбачає зняття правопорушника з військового обліку та надання йому відстрочки від мобілізації. Громадяни, яких засуджено за цією статтею, підлягають мобілізації і можуть повторно отримати відповідні повістки.

Відповідно до ст. 14, 37 Закону України Про військовий обов’язок і військову службу на районні (міські) комісії з питань приписки покладається взяття на військовий облік військовозобов'язаних громадян, яких раніше було засуджено до позбавлення волі, обмеження волі, арешту чи виправних робіт за вчинення кримінального проступку, нетяжкого злочину, у тому числі із звільненням від відбування покарання та виключення з військового обліку громадян, яких раніше було засуджено до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.