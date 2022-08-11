Залишається загроза повторного наступу РФ на Чернігівську область з території Білорусі – голова ОВА

Біля українсько-білоруського кордону розміщено багато російської техніки, інформує ZN.ua.

Залишається загроза повторного наступу РФ на Чернігівську область з території Білорусі – голова ОВА
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Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус заявив, що ризик повторного наступу військ РФ на територію Чернігівської області залишається. РФ продовжує накопичувати військову техніку на території Білорусі біля українських кордонів.

"На сьогодні можливість повторного наступу як з території Росії, так і з території Білорусі, лишається. Ризик є. Він був місяць тому, два, три і зараз лишається. До тих пір поки на території Білорусі близько до наших кордонів розміщені багато російської техніки. Її достатньо для того, щоб розпочати наступ. Людей нема, але техніка є. Цього достатньо, щоб сказати, що є загроза", - зазначив Чаус в інтерв'ю "Суспільному".

За словами голови Чернігівської ОВА, білоруси не воюватимуть в Україні на стороні РФ.

"Щодо участі Білорусі, то я вважаю, що білоруси до нас не прийдуть воювати по землі", наголосив Чаус.


Анна Конюченко, ZN.ua





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