Германия не верит роSSийским мифам о "внутреннем конфликте" в Украине, - представитель в ООН Хойзген

"Мы все знаем, что на самом деле это было роSSийское вторжение".

Германия не верит роSSийским мифам о
Фото: пресс-служба президента

РоSSийский миф о "зеленых человечках" и "внутреннем украинском конфликте" не соответствует действительности, ведь Крым и Донбасс захватили и оккупируют роSSийские солдаты, а РоSSия скрывает правду об этом.

Об этом заявил в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации в Украине постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Хойзген, передает Укринформ.

"Слушая (постоянного представителя РФ - ред.) Василия Небензю, у меня прямо сложилось впечатление, что это Украина напала на РоSSию, а не РоSSия на Украину", - пошутил немецкий дипломат в начале своего выступления, которое шло сразу за выступлением представителя РФ.

Немецкий дипломат также напомнил о Будапештском меморандуме, который был нарушен Россией, что оказывает негативное влияние на мировой порядок, международное право и процесс разоружения. Он заявил, что РоSSия продолжает нарушать международное право, в частности ограничивая свободу судоходства в азовско-черноморском бассейне. Хойзген назвал удерживание украинских моряков в Москве нарушением международного права.

Он также подчеркнул, что Германия не верит роSSийским словам о "внутреннем конфликте" в Украине.

"Наши роSSийские друзья годами говорят, что, мол, в Украине был "переворот", свержение правительства. Мы все знаем, что на самом деле это было роSSийское вторжение. РоSSийские военные были напрямую вовлечены в оккупации, в том числе, Донецке", - пояснил немецкий дипломат.

Он добавил, что роSSийское телевидение уже само призналось, что Путин приказал своим спецслужбам захватить АР Крым еще 20-го февраля 2014-го года.

"Крым до сих пор оккупирован, Донбасс до сих пор оккупирован. И все это с помощью мифа о "зеленых человечках", или что там кто-то брал судьбу в свои руки. Нет, это были роSSийские солдаты", - заявил он.

Хойген напомнил, что когда в 2014-2015 годах правда стала очевидной, когда после августа 2014-го года появились погибшие роSSийские солдаты, а комитет их жен в Санкт-Петербурге стал заявлять, что россияне воюют в Донбассе, президент Путин принял решение закрыть все данные о военных потерях, а комитет матерей был объявлен "иностранным агентом".


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