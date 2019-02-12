У раненого украинского моряка Эйдера подозрения на гепатит не подтвердились

Адвокату удалось посетить военнопленного моряка.

У раненого украинского моряка Эйдера подозрения на гепатит не подтвердились
Эйдер Андрей
Фото: facebook/Эйдер Андрей

У удерживаемого в РоSSии украинского военного моряка Андрея Эйдера не подтвердились подозрения на заражение гепатитом. Об этом сообщила его адвокат Александра Маркова.

"Сегодня в "Лефортово" удалось встретиться с подзащитным, украинским военнопленным Эйдером Андреем, пусть даже всего на 20 минут. Естественно, всех волновал вопрос о повторных анализах Андрея. К счастью, по словам врача, гепатит не подтвердился", – сообщила адвокат.

Троих раненых моряков - Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороку - перевели в "Лефортово", их адвокаты узнали об этом случайно, пытаясь зарегистрироваться для передачи морякам.

Адвокат Эйдера попросил перевести его в третью страну для лечения. Защита направила соответствующее ходатайство.

Ранее адвокат Николай Полозов заявлял, что Андрея Эйдера могли заразить гепатитом в СИЗО "Матросская тишина" в Москве.

19-летний Андрей Эйдер был ранен вместе с Василием Сорокой и Андреем Артеменко, когда роSSийские военные открыли огонь по катеру "Бердянск" у берегов Крыма.


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