На війну в Україну масово відправляють "зеків" зі СНІДом та гепатитом С: фото

Близький до кремлівського ватажка Володимира Путіна пітерський підприємець Євген Пригожин, який опікується ПВК "Вагнера", гонить на війну з Україною російських карних злочинців. Беруть не лише вбивць та ґвалтівників, а й масово почали рекрутувати ув'язнених із тяжкими інфекційними захворюваннями, зокрема ВІЛ та гепатит C.

Про це повідомляє ГУР МО України, інформує Апостроф.

"Бійців" із такими захворюваннями позначають відповідними браслетами на руках: червоні браслети за наявності ВІЛ, і білі - у разі гепатиту С. Таких людей у російських військах стає дедалі більше.

Лише з однієї виправної колонії №5 у селищі Металлострой Ленінградської області, у ПВК "Вагнер" було "мобілізовано" більше сотні ув'язнених із підтвердженим ВІЛ або гепатитом С.

Інші російські бійці, змушені служити поряд із "заразними" інфікованими, обурені цим фактом. Крім того, російські медики системно відмовляються надавати допомогу пораненим із гепатитом чи ВІЛ.

"В Україні вже виявлено полонених бойовиків з ВІЛ та гепатитом, які підтверджують інформацію про масове "рекрутування" інфікованих ув'язнених у ПВК "Вагнер", - зазначили в ГУР.


Олена Руденко, Апостроф





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