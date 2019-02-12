ГПУ призвала не подавать тысячи запросов на снятие неприкосновенности с Мосийчука
"Для вас это обычный флешмоб, для нас - необходимость обработать более 3 тыс. запросов и ответить на них".
Генеральная прокуратура призывает сторонников и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун не участвовать во флешмобе "подай запрос в Генпрокуратуру о снятии неприкосновенности с Мосийчука".
Об этом написал спикер ГПУ Андрей Лысенко в Фейсбуке.
"Недавно был организован флешмоб "Подай запрос в ГПУ о снятии неприкосновенности с Мосийчука". Скажем прямо: для вас это обычный флешмоб, для нас - необходимость обработать более 3 тыс. запросов и ответить на них в течение пяти дней. Не стоит объяснять, что это почти невозможно физически", - пояснил Лысенко.
Он также подчеркнул, что от количества писем на почте ГПУ "депутатская неприкосновенность с нардепа не упадет".
Лысенко также напомнил, что с Мосийчука уже снимали неприкосновенность, однако суд отменил это решение. Уголовное производство против нардепа передавали в НАБУ, а затем в Нацполицию.
"Сейчас рассматривается возможность определения подследственности в уголовном производстве следователями Государственного бюро расследований согласно ч.4 ст.216 УПК Украины", - добавил Лысенко.
Напомним, 5 февраля Окружной административный суд Киева запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Решение было принято в качестве обеспечительной меры по иску Мосийчука.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
12.02.2019 15:08