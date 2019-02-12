Верховный Суд подтвердил отказ ЦИКа в регистрации Симоненко кандидатом в президенты
Лидер КПУ выдвинут партией, устав и символика которой не соответствуют требованиям законодательства.
Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда оставил в силе отказ Центральной избирательной комиссии лидеру Коммунистической партии Петру Симоненко в регистрации кандидатом в президенты.
Об этом сообщила пресс-служба Верховного Суда в Фейсбуке.
"Если кандидат на пост президента Украины выдвинут партией, устав, наименование и символика которой не соответствуют требованиям Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", это обусловливает отказ ему в регистрации в соответствии с Законом Украины "О выборах президента Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что политические партии, областные, городские, районные организации или другие структурные образования, деятельность, наименование и символика которых не соответствуют требованиям вышеупомянутого закона, не могут быть субъектом избирательного процесса.
Напомним, 29 января Симоненко подал документы для регистрации кандидатом в президенты от КПУ, но получил отказ, в котором члены ЦИКа сослались на закон о декоммунизации. Симоненко подал жалобу, но Шестой апелляционный административный суд отказался обязать ЦИК его зарегистрировать.
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