НАБУ подготовило представления на Дзензерского и Белоцерковца, - СМИ

Претензии касаются деклараций депутатов.

НАБУ подготовило представления на Дзензерского и Белоцерковца, - СМИ
Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро подготовило представления о снятии неприкосновенности с депутатов Верховной Рады Дениса Дзензерского (Народный фронт) и Дмитрия Белоцерковца (БПП).

Об этом сообщило издание The Newsroom со ссылкой на источники.

Утверждается, что Белоцерковец переписал часть имущества на маму и не задекларировал дорогую покупку.

Дзензерскому тоже вменяют недостоверное декларирование. Информацию о новом представлении на депутата также подтвердило "Украинские новости". Источник агентства, впрочем, заявил, что представление вряд ли будет согласовано и передано генпрокурору Юрию Луценко для внесения в Раду.

Напомним, что по данным следствия и согласно решению Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, принятому по результатам проведения полных проверок деклараций депутата за 2015 и 2016 годы, Дзензерский не указал финансовые обязательства на сумму более 4 млрд гривен. Это средства, взимаемые с него на основании судебных решений, вступивших в законную силу.

24 июля 2018 года САП закрыла дело по факту невнесения Дзензерским в декларацию финобязательств, однако в январе 2019 года НАБУ возобновило расследование на основании решения суда.


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