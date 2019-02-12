Вакарчук о Зеленском: было бы честно провести дебаты между всеми кандидатами

Фронтмен группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук считает необходимым провести дебаты между всеми кандидатами в президенты, чтобы узнать о них больше как о политиках. Об этом он заявил в программе Kishkinа, отвечая на вопрос о том, что он знает о Владимире Зеленском.

"Я очень мало могу сказать что-то про Зеленского политика. Я надеюсь, что все кандидаты в президенты пройдут эти два месяца так, чтобы мы могли о них как можно больше сказать как о политиках. Я считаю, что для этого очень важным и необходимым условием является проведение теледебатов или просто дебатов всех кандидатов в президенты. Это было бы честно и ответственно перед избирателями. Я бы очень хотел, чтобы избиратели выбирали своих фаворитов, ориентируясь на дела и соотношение слов и дел", - отметил Вакарчук.

Вместе с тем, отвечая на вопрос, готов ли Вакарчук выступить на возможной инаугурации Владимира Зеленского, он вначале заявил, что не "комментирует кандидатов президенты", а потом добавил:

"Я не выступаю на инаугурации тех, кто меня приглашает. Я выступаю там, где мне хочется выступать", - резюмировал Вакарчук.

Подробнее смотрите в полной версии программы на youtube-канале Kishkina.