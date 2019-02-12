В Киеве ночью сожгли автомобиль, принадлежащий матери депутата-свободовца
Депутат Киевсовета связывает поджог со своей политической деятельностью.
Неизвестные подожгли машину матери депутата Киевского городского совета от "Свобода" Владимира Назаренко. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке.
"Бандиты сожгли машину моей Мамы! Прямо у меня во дворе, ночью, коварно и цинично", - написал он. Назаренко добавил, что поджег был осуществлен с использованием зажигательной смеси около 1:50 ночи. Депутат считает, что таким образом его пытаются запугать.
По данным издания "Информатор", машина загорелась спустя час после того, как водитель поднялся домой. Прибывшие на место пожарные оперативно локализовали и ликвидировали пожар, однако Land Cruiser уже был уничтожен. Помимо двух машин ГСЧС, которые занимались ликвидацией пожара, на месте происшествия находились медики, а также полицейские.
Напомним, в ночь на 10 февраля в Полтаве неизвестные подожгли шесть автомобилей.
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