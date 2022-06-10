Враг ночью обстрелял Сумскую область, зафиксировано семь «прилетов» — глава ОВА

Войска РФ обстреляли из минометов Середина-Будскую громаду Сумской области. Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

«Сумщина. Между 2 и 3 часов ночи враг открывал огонь из миномета по территории Середино-Будской громады», - говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, зафиксировано 7 «прилетов».

Живицкий добавил, что жертв и разрушений в результате обстрелов нет.