У Криму зафіксували колону військової техніки: рухається у бік материкової України

На острів вона потрапила через Керченський міст.

У Криму зафіксували колону військової техніки: рухається у бік материкової України
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В окупованому Криму на трасі «Таврида», яка з'єднує Керч – Сімферополь – Севастополь, зафіксували рух великої колони російської військової техніки, повідомляє видання Крим.Реалії з посиланням на очевидців.

Колона рухалася 1 вересня від Керченського мосту у бік материкової частини України. За словами очевидців, у колоні були здебільшого вантажівки, переважно марки «УРАЛ», і їхали іоні у супроводі автомобілів російської державтоінспекції з проблисковими маячками.

Тиждень тому на Керченському мосту зафіксували колону автомобілів із російськими військовослужбовцями із «добровольчих батальйонів», яких перекидають на материкову частину України.


Ірина Знась, ZN.ua





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