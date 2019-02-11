РФ созывает Совбез ООН по ситуации в Украине

Украина использует это событие, чтобы привлечь внимание к реальной ситуации на Донбассе.

РоSSия инициировала созыв 12 февраля заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине под предлогом четвертой годовщины подписания Минских соглашений. Однако ее настоящая цель - отвлечь внимание от специального заседания 20 февраля, посвященного пятой годовщине агрессии против Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, передает Укринформ.

"Нам известно, что РоSSийская Федерация обратилась к председателю Совета Безопасности ООН с просьбой созвать 12 февраля заседание Совбеза по ситуации в Украине. Задекларированный повод - четвертая годовщина подписания Минских договоренностей", - рассказал дипломат.

Николенко добавил, что роSSийская инициатива является очередной "дымовой завесой", имеющей целью отвлечь внимание государств-членов ООН от первого комплексного обсуждения роSSийской агрессии против Украины на специальном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 20 февраля, посвященном пятой годовщине начала конфликта.

По мнению украинского дипломата, в конструктивную роль РоSSии в решении инициированного ею же вооруженного конфликта против Украины в ООН не верит никто, поэтому созыв этого заседания Совета Безопасности представляется особенно циничным.

Николенко отметил, что Украина использует это событие, чтобы привлечь внимание к реальной ситуации на Донбассе.