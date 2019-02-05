Верховный суд освободил из-под стражи трех "айдаровцев" после трех лет заключения

Верховный Суд Украины постановил освободить из-под стражи добровольцев батальона "Айдар" Николая Агапова (Яму), Вадима Фещенко (Рекса) и Романа Щурова (Спикера), которые более трех лет находились за решеткой за разбой и посягательство на жизнь сотрудника МВД .

Соответствующее решение Верховный суд принял сегодня, 5 февраля. Об этом LB.ua рассказала адвокат добровольцев Наталья Фещик.

Суд отменил решение первой и апелляционной инстанций и вернул дело на повторное рассмотрение в первую инстанцию.

Николай Агапов находился в зале суда, поэтому его освободили немедленно. Вадим Фещенко и Роман Щуров находятся в колониях Черкасс и Желтых Вод соответственно, их освободят в ближайшее время.