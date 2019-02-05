МИД Канады отказал в аккредитации роSSийским пропагандистским СМИ

В понедельник в Оттаве прошло внеочередное заседание так называемой "лимской группы.

Министерство иностранных дел Канады не допустило роSSийских пропагандистов из агентств "Спутник", "РИА-Новости" и "ТАСС" к освещению заседания, "лимской группы" в Оттаве.

Об этом заявили в посольстве РФ в Канаде, передает "Укринформ".

Отмечается, что на агентство "ТАСС" в Канаде работает собственный корреспондент, который имеет постоянную аккредитацию в парламенте, но на мероприятие в МИД его все равно не допустили.

Кроме россиян, в журналистской аккредитации на встречу, "лимской группы" отказали также журналистам венесуэльского вещателя "teleSUR". В правительстве Канады СВС News пояснили, что этот канал является государственным пропагандистским ресурсом.

Напомним, в понедельник в Оттаве прошло внеочередное заседание так называемой "лимской группы". Его участники подтвердили поддержку Хуана Гуайдо как временного президента страны, однако выступили против применения силы.