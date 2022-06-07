Украина отказала гендиректору МАГАТЭ в визите на оккупированную ЗАЭС до ее освобождения — Энергоатом

Украина отказала генеральному директору Международного агентства по ядерной энергии Рафаэлю Мариано Гросси в визите на оккупированную роSSийскими войсками Запорожскую АЭС до момента ее освобождения. Об этом сообщила НАЭК "Энергоатом" и обвинила Гросси в попытке легитимизировать захват украинской АЭС россиянами.

«Украинская сторона не приглашала Гросси посетить ЗАЭС и раньше уже отказывала ему в таком визите, подчеркнув, что визит на станцию станет возможным только тогда, когда нашей стране будет возвращен контроль над ней», – говорится в сообщении "Энергоатома" в ответ на вчерашнее заявление Мариано Гросси о подготовке визита экспертной миссии на Запорожскую АЭС и полученном якобы приглашении со стороны Украины.

«Это сообщение от главы МАГАТЭ мы рассматриваем как очередную попытку любым путем попасть на ЗАЭС, чтобы легитимизировать там пребывание оккупантов и по сути одобрить все их действия. С выводами типа станция продолжает безопасно работать, радиационный фон в норме, утечек радиации нет, ядерные материалы хранятся в безопасности. Поэтому роSSийские военные и представители Росатома заботятся об этом, и к ним никаких претензий», - добавили в Энергоатоме.

Накануне ЗАЭС прекратила онлайновую передачу данных в МАГАТЭ о состоянии дел с ядерными материалами, поскольку роSSийские оккупанты отключили в Энергодаре украинский оператор Водафон, с которым у МАГАТЭ контракт на передачу данных.

«Все точки сбора данных и серверы, которые находились под контролем Агентства, – закрыты и опечатаны. Информация накапливается на сервере и будет передана, когда Водафон будет включен», - отметили в компании.

При этом в Энергоатоме предполагают, что роSSийские военные накануне согласовали за МАГАТЭ потерю связи с АЭС.

В НАЭК напомнили, что в руководстве МАГАТЭ почти четверть – около 100 человек – россияне, в том числе заместитель самого Гросси, руководитель Департамента ядерной энергии Михаил Чудаков.