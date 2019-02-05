РоSSия требует от Apple отображать Севастополь как роSSийскую территорию

Для посетителей из РоSSии оккупированный остров обозначают как роSSийскую территорию.

РоSSия требует от Apple отображать Севастополь как роSSийскую территорию
Фото: www.osvitaua.com

Государственная Дума РоSSии сегодня поручила комитетам по безопасности и противодействию коррупции и по информполитике разобраться, почему на картах компании Apple оккупированный Севастополь указан как украинская территория.

Комитеты Госдумы должны направить запрос в Гепрокуратуру, чтобы та "препятствовала нарушению Конституции РФ со стороны корпорации Apple". В запросе указано, что "в смартфонах производства корпорации Apple приложении "Карты" город Севастополь указан как украинская территория (скрин-копия прилагается)", а также отмечено, что "на некоторых гаджетах корпорации Apple аналогично отображается город Симферополь".

На прошлой неделе депутаты Госдумы добились от Google, чтобы оккупированный Крым для пользователей из РоSSии отображался как роSSийская территория.

"В первый день корпорация Google не согласилась с нашим утверждением, однако через несколько дней в комментарии подтвердила, что имеет место техническая ошибка", - сообщил депутат Александр Старовойтов. Политик предположил, что в ближайшие дни комитет Госдумы по безопасности "проведет встречу с представителем корпорации Google и в этом вопросе будет поставлена какая-то точка".

Напомним, 21 марта 2014 года Совет Федерации РоSSии ратифицировал межгосударственный договор "О принятии в РоSSийскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов", а также федеральный конституционный закон о процедуре вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ и переходном периоде интеграции новых субъектов в РФ.

Верховная Рада Украины приняла закон об оккупации Крыма Россией. Мировое сообщество признает принадлежность полуострова, равно как и Симферополя и Севастополя, Украине


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