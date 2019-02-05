Государственная Дума РоSSии сегодня поручила комитетам по безопасности и противодействию коррупции и по информполитике разобраться, почему на картах компании Apple оккупированный Севастополь указан как украинская территория.

Комитеты Госдумы должны направить запрос в Гепрокуратуру, чтобы та "препятствовала нарушению Конституции РФ со стороны корпорации Apple ". В запросе указано, что "в смартфонах производства корпорации Apple приложении "Карты" город Севастополь указан как украинская территория (скрин-копия прилагается)", а также отмечено, что "на некоторых гаджетах корпорации Apple аналогично отображается город Симферополь".

На прошлой неделе депутаты Госдумы добились от Google , чтобы оккупированный Крым для пользователей из РоSSии отображался как роSSийская территория.

"В первый день корпорация Google не согласилась с нашим утверждением, однако через несколько дней в комментарии подтвердила, что имеет место техническая ошибка", - сообщил депутат Александр Старовойтов. Политик предположил, что в ближайшие дни комитет Госдумы по безопасности "проведет встречу с представителем корпорации Google и в этом вопросе будет поставлена какая-то точка".

Напомним, 21 марта 2014 года Совет Федерации РоSSии ратифицировал межгосударственный договор "О принятии в РоSSийскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов", а также федеральный конституционный закон о процедуре вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ и переходном периоде интеграции новых субъектов в РФ .