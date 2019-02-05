Полиция будет расценивать оплату работы агитаторов и наблюдателей на выборах как подкуп

"Эта кампания должна стать эталоном избирательного процесса в Украине".

?Полиция будет расценивать оплату работы агитаторов и наблюдателей на выборах как подкуп
Иван Варченко
Фото: mvs.gov.ua

Правоохранители напоминают об уголовной ответственности за оплату работы агитаторов и наблюдателей на выборах - такие нарушения избирательного законодательства полиция будет квалифицировать как подкуп избирателя.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко, сообщается на сайте МВД.

"Для предотвращения нарушений участников избирательного процесса подчеркиваем, что законодательство не предусматривает дополнительную оплату членам комиссий, вне государственного бюджета. Избирательное законодательство, Закон "О выборах президента Украины" не предполагает, что кандидаты имеют право платить наблюдателям и агитаторам во время избирательной кампании. Попытку осуществить такие платежи нами будет расценено и квалифицироваться по ст.160 Уголовного кодекса Украины - подкуп избирателей", - сказалл он.

Также советник обратил внимание на "особо креативные мысли" некоторых штабов.

"Отдельные штабы заключают с этими людьми трудовые договоры, по которым и платят деньги за проведение агитации. Напоминаю, ст.64 Закона Украины «О выборах президента Украины», запрещает любые выплаты за агитационную работу", - отметил Варченко.

Он также подчеркнул, что эта кампания должна стать эталоном избирательного процесса в Украине.

Напомним, избирательная кампания по очередным выборам президента Украины началась 31 декабря 2018 года. Голосование пройдет 31 марта.

В Министерстве внутренних дел создали специальную группу из советников министра Арсена Авакова, которая будет заниматься реагированием на нарушения во время выборов. МВД намерено фиксировать нарушения, оглашать его и передавать в Центризбирком, где могут выносить санкции - предупреждать, снимать кандидата и т.д.


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