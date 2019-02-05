Посол Британии обеспокоена возможным влиянием на реформу здравоохранения в Украине

Джудит Гоф ожидает дальнейших подробностей по поводу отстранения Супрун.

?Посол Британии обеспокоена возможным влиянием на реформу здравоохранения в Украине
Джудит Гоф
Фото: https://www.gov.uk/

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф обеспокоена возможным влиянием решения суда об отстранении от должности и.о. министра здравоохранения Украины Уляны Супрун на реформу здравоохранения.

Об этом она написала в своем микроблоге Twitter.

"Ожидаю дальнейших подробностей по этому делу, однако обеспокоена потенциальным его влиянием на жизненно важные реформы здравоохранения в Украине", - написала Гоф.

Still awaiting further details on this case, but concerned about the potential impact on Ukraine's vital healthcare reforms https://t.co/Nmr9vHRzrP

— Judith Gough (@JudithGoughFCO) February 5, 2019

Напомним, Окружной административный суд Киева запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Решение было принято 5 февраля в качестве обеспечительной меры по иску народного депутата Игоря Мосийчука.


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