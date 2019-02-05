?Посол Британии обеспокоена возможным влиянием на реформу здравоохранения в Украине

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф обеспокоена возможным влиянием решения суда об отстранении от должности и.о. министра здравоохранения Украины Уляны Супрун на реформу здравоохранения.

Об этом она написала в своем микроблоге Twitter .

"Ожидаю дальнейших подробностей по этому делу, однако обеспокоена потенциальным его влиянием на жизненно важные реформы здравоохранения в Украине", - написала Гоф.

Still awaiting further details on this case, but concerned about the potential impact on Ukraine's vital healthcare reforms https://t.co/Nmr9vHRzrP — Judith Gough (@JudithGoughFCO) February 5, 2019