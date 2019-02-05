?Посол Британии обеспокоена возможным влиянием на реформу здравоохранения в Украине

Напомним, Окружной административный суд Киева запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Решение было принято 5 февраля в качестве обеспечительной меры по иску народного депутата Игоря Мосийчука.
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