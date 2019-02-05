Суд запретил Супрун исполнять обязанности министра

Окружной административный суд Киева запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.

Решение было принято 5 февраля в качестве обеспечительной меры по иску народного депутата Игоря Мосийчука.

Он подал суд с требованием установить отсутствие у Супрун полномочий, "поскольку ее назначение на указанную должность в установленном порядке компетентным органом осуществлено не было". Супрун с 27 июля 2016 года исполняет обязанности министра здравоохранения Украины. Министры назначаются на должность Верховной Радой.

Постановление Окружного админсуда Киева вступает в силу с момента подписания судьей. Оно может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение 15 дней.

Фото: facebook.com/O.Liashko

Фото: facebook.com/O.Liashko

Напомним, в 2015 году тогдашний генпрокурор Виктор Шокин показал видео, на котором нардеп Мосийчук просит и получает взятку за помощь в предпринимательской деятельности. Несмотря на это депутат до сих пор находится на свободе и не понес никакого наказания.