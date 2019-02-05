Суд запретил Супрун исполнять обязанности министра
Окружной админсуд Киева принял очередное одиозное решение.
Окружной административный суд Киева запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.
Решение было принято 5 февраля в качестве обеспечительной меры по иску народного депутата Игоря Мосийчука.
Он подал суд с требованием установить отсутствие у Супрун полномочий, "поскольку ее назначение на указанную должность в установленном порядке компетентным органом осуществлено не было". Супрун с 27 июля 2016 года исполняет обязанности министра здравоохранения Украины. Министры назначаются на должность Верховной Радой.
Постановление Окружного админсуда Киева вступает в силу с момента подписания судьей. Оно может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение 15 дней.
Напомним, в 2015 году тогдашний генпрокурор Виктор Шокин показал видео, на котором нардеп Мосийчук просит и получает взятку за помощь в предпринимательской деятельности. Несмотря на это депутат до сих пор находится на свободе и не понес никакого наказания.
Окружной админсуд Киева в последнее время принял немало одиозных решений. Например, в августе 2018 года он приостановил введение в действие новых норм, ограничивающих высотность и плотность застройки, а в декабре признал незаконным увольнение руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова.
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